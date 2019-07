Família é feita de refém em Flores da Cunha

A Polícia Civil investiga um assalto com reféns à família de um comerciante ocorrido na noite de domingo (7), em de Flores da Cunha no bairro Aparecida. Conforme a vítima, quatro homens encapuzados e armados com pistolas e revolveres invadiram, por volta das 23 horas, a moradia e renderam sua esposa que no momento estava sozinha na residência.

O comerciante chegou tempo depois e também foi rendido juntamente com um dos filhos. A família foi obrigada a entregar R$ 6 mil, um revolver calibre 38 e uma espingarda calibre 32. Na sequência os criminosos foram com a vítima ao estabelecimento, de onde foi roubado um cheque de terceiro no valor de R$ 2 mil, além de uma quantia em dinheiro que o comerciante não soube informar o total. De acordo com o comerciante, os bandidos fugiram em um veículo Renault Megane de cor branca.

