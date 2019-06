O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou que aprovou a venda do controle da Via Varejo – detentora das marcas Casas Bahia e Ponto Frio – para Michael Klein, filho do fundador da rede varejista. A transação faz com que as Casas Bahia voltem para o controle da família que fundou a rede, em 1957. Sob a gestão de Michael Klein, a marca foi vendida para o GPA em 2009.

