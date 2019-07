Farsul e Fundação Pró-Sementes apontam produtividade da soja gaúcha, safra 2018/2019

Numa parceria com o Sistema Farsul, a Fundação Pró-Sementes apresentou na manhã desta terça-feira o Ensaio de Cultivares em Rede, destacando a safra 2018 /2019 da soja no RS. O trabalho envolveu 38 cultivares divididos em diferentes grupos de maturação, do plantio à colheita, em 8 regiões – Bagé, Cachoeira do Sul, São Gabriel, São Luiz Gonzaga, Santo Augusto, Tupaciretã, Vacaria e Passo Fundo.

Do grupo de obtentores, os que apresentaram maior rentabilidade foram 39% GDM Genética do Brasil, 16% Monsoy, 16% Nidera, 8% TMG, Pioneer e Basf e 5% outros.

A coordenadora do Ensaio e engenheira agrônoma da Fundação Pró-Sementes, Kassiana Kehl, destacou a importância desta iniciativa que completa 10 anos de realização. “Ao longo destes anos, conseguimos ver como a cultura de seja evoluiu, principalmente em genética e melhoramentos. Houve uma evolução neste período no lançamento de cultivares diferenciados”.

Na abertura da apresentação, o vice-presidente da Farsul, Elmar Konrad, destacou a importância desta parceria, que possibilita levar ao produtor rural informações que contribuem na escolha das cultivares de acordo com solo e clima de cada região, garantindo maior rentabilidade na colheita. Hoje, o Rio Grande do Sul responde pela plantação de 5,8 milhões de hectares de soja.

Durante a explanação, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, fez questão de apresentar o trabalho ao secretário da Agricultura, Covatti Filho, que participava de outra reunião na entidade, a fim de detalhar a validade deste Ensaio aos produtores. “Damos tanta importância a este tema que convidamos o secretário para ver de perto esta apresentação”, pontuou Gedeão. Segundo ele, “a grande lavoura do RS é a soja. Se a soja vai bem, o RS vai bem”.

Já o secretário Covatti Filho destacou o recente interesse da China na aquisição de expressivas toneladas da soja gaúcha. Ele diz que a Secretaria foi procurada para ampliação deste assunto , pontuando o cuidado com esta diversificação. “Estou aqui para levar à Secretaria nosso tema de casa, até mesmo envolvendo esta questão dos cultivares”, finalizou Covatti. (Clarisse Ledur)

