A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) realizou, nesta sexta-feira (16/8), a entrega de 167 coletes balísticos a servidores de 13 unidades de internação de todo o Rio Grande do Sul. A cerimônia ocorreu no auditório da sede administrativa, em Porto Alegre. O investimento feito na aquisição do material foi de R$ 246.915.

Deixe seu comentário: