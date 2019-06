Fator Guerrero: Museu do Inter registra lucro com visitas de estrangeiros

*Valéria Possamai

O nome do Inter vem ganhando ainda mais popularidade por conta de Paolo Guerrero. O camisa 9 do colorado, que agora veste a camisa da Seleção Peruana, na disputa da Copa América, vem impulsionando a presença de seus conterrâneos na capital do gaúchos e estabelecendo um elo entre Peru e Brasil.

Desde a última semana, antes mesmo da estreia dos peruanos pela competição entre seleções, diversos peruanos já aproveitavam o turismo em Porto Alegre para conhecer mais sobre o clube, onde atualmente o ídolo está atuando. Na partida contra o Bahia, a última rodada antes do recesso do Campeonato Brasileiro, o Beira-Rio recebia torcedores peruanos, conforme registrou a Rádio Grenal.

No último sábado (15), na estreia do Peru contra a Venezuela, que terminou em 0 a 0, na Arena do Grêmio, os torcedores se uniram aos colorados e coloriram as arquibancadas do recinto tricolor de vermelho e branco. O impacto dos admiradores de Guerrero também trouxeram benefícios às contas do Inter. Conforme informação do comunicador da Rádio Grenal, Carlos Lacerda, o Museu do Inter recebeu cerca de 560 estrangeiros no domingo. O que gerou uma renda de 15 mil reais para o clube.

No mesmo grupo A, do Brasil, o Peru está na segunda colocação. O próximo adversário dos peruanos é a Bolívia, na terça-feira, às 18h30, no estádio Maracanã.

Leia mais:Copa América: Argentina perde para a Colômbia e Peru empata com a Venezuela

*estagiária sob supevisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: