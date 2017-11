Fatos históricos do dia 15 de novembro

Eventos

1889 – Proclamação da República brasileira. Rui Barbosa assina o primeiro decreto do governo provisório.

1895 – Fundação do Clube de Regatas do Flamengo.

1911 – Fundação do Clube 15 de Novembro de Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

1938 – Fundação do Íbis Sport Club, que é ironicamente chamado de o pior time de futebol do mundo.

1945 – Venezuela é admitida como Estado-membro da ONU.

1982 – São realizadas as primeiras eleições diretas no Brasil desde o golpe de 1964 (exceto para presidente).

1988 – Yasser Arafat, no exílio, proclama o Estado da Palestina.

1989 – Realizada, em meio às comemorações dos cem anos da República brasileira, a primeira eleição presidencial direta em quase trinta anos. O resultado é prorrogado para um segundo turno.

2008 – Concedida anistia política ao presidente brasileiro João Goulart, o único a morrer em exílio após ser deposto pelo golpe de 1964.

Nascimentos

1894 – Osvaldo Aranha, político brasileiro (m. 1960).

1937 – Ilva Niño, atriz brasileira.

1940 – Roberto Cavalli, estilista italiano.

1954 – Rejane Goulart, atriz brasileira (m. 2013).

1956 – Celso Fonseca, músico brasileiro.

1958 – Leilane Neubarth, jornalista e escritora brasileira.

1971 – Marcelo Faria, ator brasileiro.

1974 – Chad Kroeger, guitarrista e líder da banda Nickelback.

1984 – Gemma Atkinson, atriz inglesa.

1985 – Lily Aldridge, modelo norte-americana.

1991 – Shailene Woodley, atriz norte-americana.

Falecimentos

1917 – Émile Durkheim, sociólogo francês (n. 1858).

1934 – Alice Liddell, inspiradora do livro Alice no País das Maravilhas (n. 1852).

1949 – Nathuram Godse, assassino de Mahatma Gandhi (n. 1910).

1953 – Jorge de Lima, poeta, artista plástico e romancista brasileiro (n. 1893).

1954 – Lionel Barrymore, ator norte-americano (n. 1878).

2012 – Alcione Araújo, dramaturgo e diretor de cinema brasileiro (n. 1945).

2013 – Karla Álvarez, atriz mexicana (n. 1972).

Deixe seu comentário: