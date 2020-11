Efemérides Fatos históricos do dia 14 de novembro

Eventos

1922 – Início da construção da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis.

1945 – Bolívia é admitida como Estado-membro da ONU.

1975 – No Brasil o Presidente Ernesto Geisel cria o Programa Nacional do Álcool para enfrentar a crise do petróleo.

2008 – Início da primeira reunião de cúpula econômica do G20 em Washington, D.C.

2012 – Israel lança uma grande operação militar na Faixa de Gaza, à medida que as hostilidades com o Hamas aumentam.

2016 – Um sismo de magnitude 7,8 atinge Kaikoura, Nova Zelândia, a uma profundidade de 15 km, resultando na morte de duas pessoas.

Nascimentos

1840 – Claude Monet, pintor francês (m. 1926).

1849 – João Gerdau, agricultor prussiano e empresário (m. 1917).

1850 – João da Mata Machado, político brasileiro (m. 1901).

1916 – Paulo Guedes, compositor brasileiro (m. 1969).

1923 – Cleide Yáconis, atriz brasileira (m. 2013).

1927 – Fernando Torres, ator brasileiro (m. 2008).

1954 – Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos; e Yanni, músico, tecladista e compositor grego.

1956 – Almir Sater, violeiro, cantor e ator brasileiro.

1972 – Josh Duhamel, ator norte-americano.

1975 – Travis Barker, baterista norte-americano; e Claudinho, cantor e compositor brasileiro (m. 2002).

Falecimentos

1831 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemão (n. 1770).

1849 – Pedro Dias Pais Leme, engenheiro e fazendeiro brasileiro (n. 1789).

1921 – Isabel do Brasil, herdeira presuntiva do Império do Brasil (n 1846).

1970 – Nestor de Holanda, jornalista e escritor brasileiro (n. 1921).

2005 – Geraldo do Espírito Santo Ávila, bispo católico brasileiro (n. 1929).

