Fatos históricos do dia 16 de outubro

Eventos

1769 – Concessão do título de Marquês de Pombal a Sebastião José de Carvalho e Melo.

1798 – Hipólito José da Costa embarca para os Estados Unidos com a tarefa de conhecer novas técnicas industriais aplicadas pelos norte-americanos e levá-las para Portugal.

1846 – Marco inicial da Anestesiologia, com a anestesia baseada em éter.

1923 – A Walt Disney Company é fundada por Walter Elias Disney e Roy Oliver Disney.

1936 – Inauguração oficial do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, primeiro aeroporto brasileiro com finalidade civil.

1945 – Criação da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação).

1946 – Execução por enforcamento de dez dos 12 militantes do partido nazista condenados à morte no Julgamento de Nuremberg (Alemanha).

1972 – Anúncio oficial do fim do grupo norte-americano de rock Creedence Clearwater Revival.

1978 – O cardeal polonês Karol Vojtyla é eleito como 264º papa, adotando o nome João Paulo II.

1984 – O bispo sul-africano Desmond Tutu é agraciado com o prêmio Nobel da Paz.

1992 – A ativista guatemalteca Rigoberta Menchú recebe o prêmio Nobel da Paz.

1998 – Augusto Pinochet, ex-ditador do Chile, é detido em Londres (Reino Unido) por determinação do juiz espanhol Baltasar Garzón.

2012 – Descoberto o exoplaneta Alfa Centauri Bb, o mais próximo exoplaneta já descoberto (4,37 anos-luz).

2017 — Furacão Ophelia atinge o Reino Unido e a Irlanda, causando grandes danos e corte de energia.

Nascimentos

1854 – Oscar Wilde, escritor irlandês (m. 1900).

1888 – Eugene O’Neill, dramaturgo norte-americano (m. 1953).

1907 – Roger Vailland, escritor francês (m. 1965).

1910 – Yolanda Pereira, modelo brasileira, vencedora do Miss Brasil em 1930 (m. 2001).

1929 – Fernanda Montenegro, atriz brasileira.

1936 – Agnaldo Timóteo, cantor e deputado federal brasileiro.

1939 – Amancio Amaro, ex-futebolista espanhol.

1942 – Marin Tufan, ex-futebolista romeno.

1945 – Ronaldo Resedá, cantor, ator e bailarino brasileiro (m. 1984).

1953 – Paulo Roberto Falcão, ex-futebolista, comentarista e treinador brasileiro de futebol.

1958 – Tim Robbins, ator, diretor e escritor norte-americano.

1960 – Leila Pinheiro, cantora e compositora brasileira.

1962 – Michael Balzary (Flea), baixista do grupo norte-americano Red Hot Chili Peppers.

1975 – Didi Wagner, apresentadora brasileira de televisão, e Lair Rennó, jornalista e cantor brasileiro.

1977 – John Mayer, músico norte-americano.

1978 – Helder Caldeira, escritor e colunista político brasileiro.

1981 – Caterina Scorsone, atriz canadense.

Falecimentos

1793 – Maria Antonieta, rainha Consorte da França e Navarra (n. 1755).

1898 – Jules Eugène Lenepveu, pintor romântico francês (n. 1819).

1920 – Alberto Nepomuceno, compositor clássico brasileiro (n. 1864).

1956 – Jules Rimet, empresário francês (n. 1873).

2005 – David Reilly, cantor, compositor e produtor musical norte-americano (n. 1971).

2006 – Valentín Paniagua Corazao, jurista e política peruana (n. 1936).

2007 – Deborah Kerr, atriz escocesa (n. 1921).

2011 – Dan Wheldon, automobilista inglês da Fórmula Indy (n. 1978).

