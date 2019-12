Colunistas Fatos históricos do dia 20 de dezembro

Por Efemérides | 20 de dezembro de 2019

Eventos

1516 — Fundação da Vila de São Sebastião.

1520 — Martinho Lutero queima em Wittenberg (Alemanha) a bula de excomunhão, decretada contra ele pelo Papa Leão X.

1803 — A Louisiana passa ao comando dos Estados Unidos.

1838 — Almeida Garrett é nomeado cronista-mor do reino de Portugal.

1907 — Instituído o Decreto de Depósito Legal da Biblioteca Nacional do Brasil.

1983 — Foi roubada a Taça Jules Rimet da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por ladrões que a derreteram por causa dos 1.800 gramas de ouro que ela continha.

1985 — Proibição da caça comercial às baleias por cinco anos pelo presidente José Sarney.

1987 — O ferry Doña Paz colide com o petroleiro Vector e afunda nas Filipinas, matando 4.386 pessoas. É o maior desastre marítimo da história em tempos de paz.

1989 — O Exército americano invade o Panamá para prender o ditador Manuel Noriega.

1995 — O Voo 965, do Boeing 757 da American Airlines bate em uma montanha 50 km a norte de Cali, Colômbia, matando 160 pessoas.

1999 — Fim da administração portuguesa em Macau a partir da meia-noite. Macau é devolvida à China, após mais de quatrocentos anos de ocupação portuguesa.

2001 — Senado brasileiro promulga emenda constitucional que retira a imunidade parlamentar em caso de crime comum.

2007 — Roubadas do acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) as pinturas Retrato de Suzanne Bloch, do espanhol Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, de Cândido Portinari. As obras, tombadas como patrimônio nacional pelo Iphan, estão avaliadas em aproximadamente US$ 55 milhões.

Nascimentos

1537 — Rei João III da Suécia (m. 1592).

1579 — John Fletcher, dramaturgo inglês (m. 1625).

1629 — Pieter de Hooch, pintor holandês (m. 1684).

1805 — Thomas Graham, escocês, pai da química coloidal (m. 1869).

1868 — Harvey Firestone, americano, pioneiro do automóvel (m. 1938).

1890 — Jaroslav Heyrovský, vencedor do prêmio Nobel de Química (m.1967).

1894 — Sir Robert Menzies, décimo segundo primeiro ministro da Austrália (m. 1978).

1898 — Irene Dunne, atriz (m. 1990).

1901 — Robert Van de Graaff, físico, inventor (m. 1967).

1917 — David Bohm, físico quântico estadunidense (m. 1992).

1921 — George Roy Hill, diretor de cinema estadunidense (m. 2002).

1941 — Armando Abílio, político brasileiro.

1982 — David Cook, cantor e compositor americano.

1988 — Mario Moraes, piloto brasileiro de automobilismo.

1990 — JoJo, cantora e atriz norte-americana.

1995 — Afonso Maló, ator português, conhecido ao representar em Inspetor Max.

1997 — Suzuka Nakamoto, líder do grupo Japonês Babymetal.

Falecimentos

860 — Etelbaldo de Wessex (n. 834).

910 — Afonso III das Astúrias (n. 848).

1295 — Margarida de Provença, rainha de França (n. 1221).

1679 — João Maurício de Nassau, nobre holandês (n. 1604).

1765 — Luís, Delfim da França (n. 1729).

1783 — Padre Antônio Soler, compositor erudito espanhol (n. 1729).

1812 — Sacagawea, ameríndia da tribo Shoshone (n. 1786).

1838 — Kaspar Maria von Sternberg, naturalista tcheco (n. 1761).

1954 — James Hilton, escritor inglês (n. 1900).

1971 — Roy O. Disney, empresário norte-americano (n. 1893).

1984 — Cláudio Figueiredo Diz, futebolista brasileiro (n. 1960).

2009 — Brittany Murphy, atriz norte-americana (n. 1977).

2013 — Reginaldo Rossi, cantor e compositor brasileiro (n. 1944).

