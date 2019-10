Fatos históricos do dia 21 de outubro

Eventos

1838 – Criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que contou com o patronato do imperador Dom Pedro II.

1879 – Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica incandescente.

1895 – Forças japonesas entraram em Tainan, capital de Taiwan dando início ao domínio japonês naquele país.

1963 – Fundação da Confederação Europeia de Voleibol.

1984 – Golpe de Estado no Brasil em 1964: uma explosão ocorreu em um comitê da Aliança Democrática, em Porto Alegre, no da campanha presidencial que daria início à abertura política. Tancredo Neves minimizou o fato.

1986 – Independência das Ilhas Marshall.

1990 – Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1.

2008 – É lançado o sistema operacional móvel Android.

Nascimentos

1833 – Alfred Nobel, químico sueco (m. 1896).

1861 – Manuel Said Ali Ida, filólogo brasileiro (m. 1953).

1921 – Malcolm Arnold, compositor britânico (m. 2006).

1925 – Celia Cruz, cantora cubana (m. 2003).

1929 – Walter Hugo Khouri, cineasta brasileiro (m. 2003).

1949 – Benjamin Netanyahu, político israelense.

1956 – Carrie Fisher, atriz estadunidense (m. 2016).

1964 – Marisa Orth, atriz brasileira.

1979 – Fernanda Rodrigues, atriz brasileira.

1980 – Kim Kardashian, atriz, modelo e socialite norte-americana.

1983 – Alison, futebolista brasileiro.

1987 – Tiago Abravanel, ator e cantor brasileiro.

Falecimentos

1125 – Cosme de Praga, padre e historiador boêmio (n. 1045).

1221 – Alice de Thouars, Duquesa da Bretanha (n. 1200).

1266 – Birger Jarl, nobre sueco (n. 1210).

1422 – Carlos VI de Valois, Rei de França (n. 1368).

1805 – Horatio Nelson, almirante britânico, morto na Batalha de Trafalgar (n. 1758).

1889 – Visconde de Mauá, industrial e político brasileiro. (n. 1813).

1980 – Hans Asperger, psiquiatra austríaco (n. 1906).

1984 – François Truffaut, diretor de cinema francês (n. 1932).

2003 – Elliott Smith, músico norte-americano (n. 1969).

2006 – Waldemar Lopes, poeta brasileiro (n. 1911).