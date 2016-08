Fatos históricos do dia 30 de agosto

Eventos

1836 – Fundação do município de Houston, no Estado do Texas, nos Estados Unidos.

1862 – Guerra Civil Americana: Ocorre o Contra-ataque de Longstreet durante a Segunda Batalha de Bull Run.

1875 – Ocorre o Motim das Mulheres na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte.

1893 – Esther Cleveland, filha do presidente Grover Cleveland, é o primeiro (e único, até 2011) bebê a nascer na Casa Branca.

1918 – Vladimir Lênin, líder do Partido Bolchevique, é baleado após um discurso em uma fábrica em Moscou (Rússia).

1973 – O Quênia bane a caça de elefantes e o comércio do marfim.

1984 – Lançada a STS-41-D, primeira missão do ônibus espacial Discovery.

1991 – Independência do Azerbaijão.

1992 – Michael Schumacher vence pela primeira vez na Fórmula 1. A vitória do piloto alemão aconteceu em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

1999 – O povo do Timor-Leste decide, em referendo, pela independência.

2001 – O apresentador de televisão e empresário Silvio Santos é mantido como refém por sete horas seguidas pelo sequestrador Fernando Dutra Pinto na sua casa, na cidade de São Paulo.

Nascimentos

1819 – Antônio José da Serra Gomes, diplomata e fidalgo brasileiro (m. 1891).

1821 – Ana Maria de Jesus Ribeiro (Anita Garibaldi), personagem histórica da Guerra dos Farrapos (m. 1849).

1827 – Joaquim Francisco Pereira Marçal, religioso e político brasileiro (m. 1885).

1843 – Pierre Lallement, inventor da bicicleta (m. 1844).

1847 – Hermann Einstein, empresário alemão (m. 1902).

1850 – Ferreira Leal, médico e escritor brasileiro.

1871 – Ernest Rutherford, físico britânico (m. 1937).

1924 – Manuel Barroso Neto, político brasileiro (m. 1996).

1925 – Sandra Cavalcanti, política brasileira.

1930 – Warren Buffett, empresário estadunidense.

1937 – Bruce McLaren, piloto neozelandês de Fórmula 1, criador da McLaren (m. 1970).

1941 – Nélson Xavier, ator brasileiro.

1949 – Luiz Fernando Dias Duarte, antropólogo brasileiro.

1952 – William Waack, jornalista brasileiro.

1968 – Rogério Rosso, político brasileiro.

1972 – Cameron Diaz, atriz estadunidense.

1974 – Tabaré Silva, treinador de futebol e ex-futebolista uruguaio.

1982 – Andy Roddick, tenista norte-americano.

1987 – Jorge de Sá, ator brasileiro.

Falecimentos

30 a.C. – Cleópatra.

1874 – Joaquim Xavier da Silveira, poeta e abolicionista brasileiro (n. 1840).

1908 – Giovanni Fattori, pintor italiano (n. 1825).

1915 – Pascual Orozco, líder revolucionário mexicano (n. 1882).

1922 – Dom Silvério Gomes Pimenta, professor, orador, escritor e arcebispo brasileiro (n. 1840).

1931 – Henri Barbusse, escritor francês (n. 1873).

1940 – Joseph John Thomson, físico britânico e ganhador do Nobel de Física (n. 1856).

1993 – Isaurinha Garcia, cantora brasileira (n. 1923).

1994 – Lindsay Anderson, cineasta britânico (n. 1923).

1995 – Agepê, cantor brasileiro (n. 1942).

1998 – Maurício Fruet, político brasileiro (n. 1939).

1999 – Aníbal Khury, político brasileiro (n. 1924).

2002 – J. Lee Thompson, cineasta inglês (n. 1914); e José Sette Câmara Filho, político brasileiro (n. 1920).

2003 – Charles Bronson, ator estadunidense (n. 1921).

2006 – Glenn Ford, ator canadense (n. 1916).

2009 – Marie Knight, cantora estadunidense (n. 1925).

2010 – Alain Corneau, cineasta francês (n. 1943); e Francisco Varallo, futebolista argentino, último jogador vivo da final da Copa do Mundo de 1930 (n. 1910).

