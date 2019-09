Fatos históricos do dia 7 de setembro

Eventos

1822 — É declarada a Independência do Brasil em relação ao domínio de Portugal; e o príncipe Regente é saudado em São Paulo como o primeiro Imperador do Brasil e executa o Hino da Independência.

1884 — São libertados em Porto Alegre os últimos escravos da cidade.

1895 — Inauguração extra-oficial do Museu Paulista.

1907 — Viagem inaugural do transatlântico Lusitania.

1911 — O poeta francês Guillaume Apollinaire foi preso e posto na cadeia sob suspeita de roubo da Mona Lisa; e fundação do Grêmio Esportivo Brasil, em Pelotas.

1920 — Criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade federal do país, pelo então presidente Epitácio Pessoa.

1922 — Primeira transmissão de rádio no Brasil, com discurso do presidente Epitácio Pessoa.

1949 — Fundação oficial da República Federal da Alemanha.

1961 — Toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se o primeiro regime parlamentarista no País.

1963 — She Loves You, a canção dos Beatles que mais vendeu até hoje no Reino Unido, chega ao 1º lugar nas paradas de sucesso britânicas.

1979 — Início das transmissões da emissora norte-americana ESPN.

1996 — O rapper Tupac Shakur é alvejado por tiros em Las Vegas.

1997 — Primeiro voo do Lockheed Martin F-22 Raptor.

1999 — O sismo de 6,2 Mw de Atenas atingiu a área com uma intensidade máxima Mercalli de IX (Violento), matando 143 pessoas, ferindo de 800 a 1 600 e deixando 50 000 desabrigados.

2016 — Conferência da Apple, onde é apresentado o iPhone 7 e a inovação dos auscultadores sem fios.

2017 — O sismo de 8,2 Mw de Chiapas atinge o sul do México, matando pelo menos 60 pessoas.

Nascimentos

1922 — Paulo Autran, ator brasileiro (m. 2007).

1936 — Buddy Holly, músico, cantor e compositor estadunidense.

1949 — Gloria Gaynor, cantora estadunidense.

1950 — Mário Sérgio, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol (m. 2016).

1951 — Chrissie Hynde, vocalista e guitarrista do The Pretenders; e Morris Albert, cantor e compositor brasileiro.

1952 — Paulo Markun, jornalista e escritor brasileiro.

1967 — Toni Garrido, cantor, compositor e ator brasileiro.

1971 — Maria Beltrão, jornalista brasileira.

1985 — Luiza Valdetaro, atriz brasileira.

1987 — Evan Rachel Wood, atriz estadunidense.

1991 — Marion Silva Fernandes, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1779 — John Armstrong, poeta e médico britânico (n. 1709).

1949 — José Orozco, pintor mexicano (n. 1883).

2004 — Miriam Pires, atriz brasileira (n. 1927).

2009 — Rui Viotti, jornalista e locutor esportivo brasileiro (n. 1929).

2014 — Miltinho, cantor brasileiro (n. 1928).

2018 — Mac Miller, cantor estadunidense (n. 2018).

