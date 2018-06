As vendas do varejo brasileiro em maio subiram 3% sobre o mesmo mês de 2017, apesar do impacto da greve dos caminhoneiros, que paralisou o país no final do mês passado, informou a companhia de meios de pagamento Cielo. As vendas do setor no mês passado tiveram crescimento acima da alta de 2,1% verificada em abril, também na comparação anual.

