Faustão xinga funcionário de “imbecil” no ar

Fausto Silva voltou a “causar” em seu programa dominical. Ao fim do quadro Dança dos Famosos, no último domingo, o apresentador anunciava a classificação dos candidatos quando as notas e os nomes dos participantes sumiram do telão. Faustão tinha acabado de dizer o nome de Giovanna Lancelotti, mas esqueceu o de Matheus Abreu. Ao consultar sua “cola” na tela que fica ao fundo do cenário, o apresentador percebeu que a imagem com a classificação tinha desaparecido. Um longo momento de silêncio precedeu a patada de Silva para o funcionário responsável pelo telão: “O imbecil tirou de lá, para variar, de novo”, disse.

Momento de emoção

No mesmo programa, Fausto Silva emocionou a todos ao anunciar ao vivo a morte da mãe de uma das bailarinas, Tati Scarletti, durante o quadro Dança dos Famosos. A fatalidade aconteceu na semana passada e, por isso, o apresentador elogiou o profissionalismo da dançarina, que compareceu à competição mesmo com a situação difícil.

“Para prestar homenagem a uma profissional extraordinária. Esta semana a Tati perdeu a maior fã, a maior incentivadora, a mãe dela. Ainda assim, em homenagem à dona Sueli, que sempre esteve ligada nesse programa para se projetar no sucesso da filha, a pedido dos dois irmãos, ela veio aqui para superar tudo e fazer aquilo que mais gostava a dona Sueli, dançar no Domingão”, disse.

Faustão explicou que só anunciou a morte após os jurados darem as notas da apresentação de Tati e do ator Jonathan Azevedo para não influenciar na pontuação. “Mas é para vocês verem onde chega o profissionalismo”, completou.

A plateia aplaudiu de pé a dançarina, visivelmente emocionada. Nas redes, os internautas enviaram pensamentos positivos para Tati e desejaram a ela muita força.

Camiseta

Ainda no domingo, Faustão foi assunto novamente com uma camisa toda “viajandona” do Pato Donald. “Faustão com a camisa do Pato Donald. Dois ícones”, resumiu Danilo Sanches no Twitter. Se você também se apaixonou pela camisa do apresentador dominical e está com medo de nova facada, temos uma excelente notícia: perto de outros modelos, a peça usada neste domingo está quase a preço de banana.

A camisa é da marca canadense DOMREBEL. “Somos uma empresa de artes visuais e vendemos em lojas de luxo em 35 países”, diz trechos da autodescrição da marca, antes de um monte de gente famosa para a qual eles produzem peças personalizadas: Guns N’ Roses, U2, Rihanna, Jamie Foxx, Tiesto, Chris Brown, Elton John “e mais”.

Trata-se de uma peça “de algodão com gola alta DOMREBEL de manga curta, impressa com tintas de alta qualidade, vintage lavado com mangas de borda crua e pescoço”. Custa 110 dólares americanos – ou R$ 461, aproximadamente, segundo a cotação de hoje. Ah, e tem a opção de cor branca, com detalhes de cristais e, ainda, de furinhos.