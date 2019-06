Já falamos por aqui sobre o lançamento da Madonna na semana passada, né? Madame X chegou às plataformas na sexta-feira (14) e já dominou todas as paradas! No primeiro dia após a estreia, a música da diva do pop estadunidense com Anitta ficou no topo das músicas mais ouvidas no Brasil na Apple Music. No Spotify, foi a segunda mais escutava no Top 50 Nacional – e outras quatro músicas também ficaram no Top 20!

Parece que a parceria funcionou, né? Aproveita e escuta o hit mais uma vez:

