Federação Espírita do Rio Grande do Sul será premiada na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul – Fergs receberá, da Câmera Rio-grandense do Livro, a Comenda da Ordem dos Jacarandás. A honraria será entregue como forma de reconhecimento pela participação da entidade em todas as edições da Feira do Livro desde sua primeira, em 1955.

A premiação acontecerá durante a solenidade de abertura da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 1º de novembro às 18h30 no Teatro Carlos Urbim, centro da Praça da Alfândega. Também já receberam a honraria a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, a Fundação Biblioteca Nacional e o desenhista Maurício de Sousa, conhecido por ser o criador da Turma da Mônica.