A Federasul está formulando a programação para o seu 15º Congresso, que acontece em Gramado, de 24 a 26 de outubro. As inscrições estão abertas e encerram no final de julho, com desconto. O evento vai reunir as entidades filiadas à Federasul e líderes empresariais do Estado. Nos temas em debate o desenvolvimento e as oportunidades de crescimento do Rio Grande do Sul.

