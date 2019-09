O suíço Roger Federer, 38, foi eliminado no início da madrugada desta quarta-feira (4) nas quartas de final do US Open pelo búlgaro Grigor Dimitrov, 28, que nunca o havia derrotado antes em sete confrontos prévios. Dimitrov, número 78 do mundo, precisou de cinco sets para eliminar o suíço, com parciais de 3/6, 6/4, 3/6, 6/4 e 6/2. Nas semifinais, o búlgaro enfrentará o russo Daniil Medvedev.