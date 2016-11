Feevale apresenta desfile hoje (28) da turma de Produção de Moda

Os alunos da Feevale apresentam nesta segunda-feira (28) um desfile de modas, idealizado pela turma de Produção de Moda, do Curso de Moda, da Universidade, neste semestre. São 20 alunos apresentando suas ideias, no evento que acontecerá às 20h e 45min, na Rua Coberta do Campus II da Universidade Feevale. O desfile é inspirado no OP ART, um movimento artístico que se destacou nos anos 60. Os looks trazem o conceito que trabalha a ilusão ótica em superfícies, através de estampas e texturas. Este acontecerá no irtervalo de aula na segunda-feira, na rua coberta. É um evento de grande comprometimento dos alunos e que a cada ano vem superando as expectativas.

