Feira do Livro abre nesta sexta-feira (01) com muitas atrações

A Feira do Livro de Porto Alegre chega a sua 65ª edição, iniciando nesta sexta-feira (01) e se estendendo até o dia 17 de novembro, na Praça da Alfândega. O presidente da Câmara Riograndense do Livro, Isatir Antonio Bottin Filho, aponta que a expectativa é de um público na ordem de 1,2 milhão de pessoas. Este ano serão 106 expositores, um a mais do que em 2018. A parceria é com o Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura. O tema central do evento é a curiosidade, pois é o que move as pessoas a abrirem um livro.

Reiterando a importância da Feira, já posicionada como a mais antiga do País e a única da América Latina sem interrupção ao longo deste período, a secretária estadual de Cultura, Beatriz Helena Miranda Araújo, aponta que algumas das atividades da Feira deverão versar sobre histórias, inclusão e acessibilidade. “Vamos ter inclusão em todos os setores, da equipe à programação e acessibilidade também em nossa equipe e nos espaços físicos da Feira”.

A campanha publicitária foi desenvolvida pela designer gráfica Daiane Christ, sob a tutela do Co.De Áudio e Vídeo, a Central de Imagem e Som da ESPM, com coordenação do professor Douglas Barra. Também sob o guarda-chuva da “curiosidade”, foram desenvolvidas peças como camisetas, convites, crachás, guia, mapa com indicação das barracas, marcador de página, papel timbrado, sacola e banner.

Na programação da Feira, estão previstos debates, temas sobre indígenas, questões de gêneros, com diversidade em música, cinema, história e biografias. Os países participantes, ao lado do Brasil e autores gaúchos são Suécia, Argentina, França, Angola e Alemanha. Ampla programação também está prevista para o segmento infanto-juvenil, com a tenda das Mil e Uma Noites, Biblioteca Moacyr Scliar, espaço Carlos Urbim, encontros para alunos do ensino médio e Arena de Inovação entre outras opções. A Estação de Acessibilidade da Feira ficará junto ao balcão de informações.

A Patrona de 2019 é Maria Eunice Garrido Barbieri, conhecida como Marô Barbieri (www.marobarbieri.com), é escritora, professora e contadora de histórias natural da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Tem Licenciatura Plena em Letras (Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Francesa) pela PUCRS. Como professora, atuou ensinando língua e literatura de português e francês em turmas de primeiro e segundo graus do Instituto Educacional João XXIII, Colégio Santa Família, Colégio Menino Deus, Colégio Rosário e Colégio Israelita. Autora de 27 livros, Marô destaca-se pelas obras voltadas ao público infantil mas, a partir de 2013, começa a produzir livros para público infantojuvenil e para adultos. Neste sábado (02) ela estará conversando com o público sobre sua obra, às 17h, dentro da programação da Feira. (Clarisse Ledur)