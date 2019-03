Em comemoração aos 247 anos de Porto Alegre, o Viaduto Otávio Rocha, tradicional cartão postal de Porto Alegre, sediará uma série de atividades neste sábado (23), das 10h às 17h. O evento é realizado por diferentes grupos de usuários e permissionários do Viaduto e abrange mostras e a comercialização de aquarelas, pinturas, esculturas e fotografias de artistas renomados do Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: