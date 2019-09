Felipe Neto afirma não ter intenção de disputar as próximas eleições

O youtuber Felipe Neto publicou em sua conta no Twitter, na quarta-feira (11), que não pretende disputar as próximas eleições. Ele vem se demonstrando cada vez mais engajado com a política, e, no último fim de semana, distribuiu 14 mil livros de temática LGBT na Bienal devido à decisão da prefeitura do Rio de Janeiro de enviar fiscais para retirar de circulação de livros pornográficos e com temática LGBT.

Reforço: Não possuo hj qualquer intenção em disputar eleições, quaisquer q sejam. As chances disso acontecer, ao meu ver, são nulas. E isso só mudaria caso acontecesse algo caótico que mudasse por inteiro minha maneira de pensar, algo q não acredito q vá acontecer. — Felipe Neto (@felipeneto) September 11, 2019

Entre os títulos dos livros que Felipe distribuiu, estão “Dois Garotos se Beijando”, de David Levithan; “Arrase!”, de RuPaul; “Boy Erased”, de Garrard Conley; e “Ninguém Nasce Herói”, de Eric Novello. O caso ocorreu depois que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que censuraria a HQ “Vingadores – A Cruzada das Crianças”, que estava sendo vendida na Bienal, por conter a imagem de dois homens se beijando.

Agora, Felipe Neto faz parte dos novos atores políticos que também estão demonstrando declarações a favor da temática LGBT, como a deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP) e integrantes do MBL.

