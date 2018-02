Feriadão de Carnaval tem sete pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou nesta sexta-feira (09) o novo relatório do Projeto Balneabilidade. De acordo com o boletim, sete pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul neste feriadão de carnaval. São eles: Balneário Nova Palma, em Nova Palma; Balneário de Mata, em Mata; Praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro; Praia Carlos Larger, em Candelária; Balneário Rainha do Sol, em Manoel Viana; Balneário Rebelo, em Tapes; e Balneário Passo do Umbu, em São Vicente do Sul.

Todos os pontos impróprios estão localizados em águas interiores. Na comparação com a semana passada, tornaram-se aptas para banho a Lagoa do Peixoto, em Osório, e a Praia de Areias Brancas, em Rosário do Sul. Neste verão, a Fepam monitora 79 balneários de 40 municípios dos litorais Norte, Médio e Sul e das regiões hidrográficas do Guaíba e do Uruguai.

Projeto Balneabilidade

O Projeto Balneabilidade 2017-2018 terá duração de 12 semanas. Os resultados das análises da qualidade da água são divulgados todas as sextas-feiras. As coletas e análises são feitas pela Fepam e pela Corsan.

Os relatórios do projeto são elaborados com base nos resultados das informações obtidas em cinco coletas realizadas nas semanas anteriores. Para analisar as condições bacteriológicas das praias e balneários, são utilizados os parâmetros coliformes termotolerantes e Escherichia coli, que indicam contaminação fecal, além da contagem de cianobactérias, organismos que podem causar intoxicações.

Os critérios do projeto consideram duas categorias de balneabilidade para águas doces, salobas e salinas: próprias ou impróprias para banho. São consideradas próprias quando os resultados de quatro ou mais das últimas cinco amostras coletadas no mesmo local constatarem quantidade de coliformes termotolerantes igual ou menor de mil ou quantidade de Escherichia coli menor ou igual de 800 por 100 mililitros.

São impróprias quando os resultados de uma ou mais das últimas cinco amostras coletadas no mesmo local constatarem mais de mil coliformes termotolerantes ou mais de 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou ainda quando o valor obtido na última amostra for superior a 2,5 mil coliformes termotolerantes ou 2 mil Escherichia coli por 100 mililitros.

Aplicativo

O site e o aplicativo do Projeto Balneabilidade, lançados neste verão, disponibilizam informações sobre a qualidade das águas em balneários gaúchos, as condições de segurança para banho e a previsão do tempo. Desenvolvido com apoio da Procergs e do Corpo de Bombeiros, o serviço tem o objetivo de facilitar a comunicação com os veranistas. Mesmo com a novidade, a Fepam optou por manter as tradicionais placas informativas nos locais onde as águas estiverem sem condições de banho. Para ter o aplicativo no seu celular, basta acessar o site balneabilidade.rs.gov.br e criar o atalho.

