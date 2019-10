Feriado de Finados deve levar 50 mil veículos ao litoral pela Freeway

A CCR ViaSul estima que aproximadamente 50 mil veículos passem pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, km 19, entre a sexta-feira (1°) e o sábado (02), Feriado de Finados, em direção ao litoral.

Nesta sexta-feira, a previsão é de que 27 mil utilizem a rodovia rumo à praia e, no sábado, são esperados outros 23 mil veículos durante todo o dia. A projeção representa um aumento de 48% do tráfego usual da praça, mas a expectativa é de que não sejam registrados congestionamentos na Freeway.

A concessionária recomenta, no entanto, que os usuários evitem pegar a estrada entre 16h e 22h da sexta e durante a manhã do sábado. Para a volta, no domingo, a orientação é viajar até as 16h ou após as 22h.

A CCR ViaSul ressalta, ainda, que reforçará suas equipes de atendimento nas praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha e, se necessário, utilizará o acostamento como faixa adicional ao tráfego na ida e retorno do litoral.

Obras terão restrição de horários

Em função do feriado, as intervenções com interdição de pista terão horários restritos em todo o trecho concedido à CCR ViaSul, conforme segue:

Sexta-feira (1°)

BRs 101 e 290 entre 8h e 22h, sentido capital – litoral

BR 386 (ambos os sentidos) e BR 448 (sentido interior) entre 12h e 22h.

Sábado (02)

BRs 101 e 290 entre 8h e 15h, sentido capital – litoral

BR 386 (ambos os sentidos) e BR 448 (sentido interior) entre 8h e 14h.

Domingo (03)

BRs 101 das 12h às 22h e BR 290 das 08h às 22h, sentido litoral – capital

BR 386 (ambos os sentidos) e BR 448 (sentido capital) entre 12h e 22h.

Segunda-feira (04)

BR 290 das 08h às 12h, sentido litoral – capital

BR 386 (ambos os sentidos) e BR 448 (sentido capital) das 8h às 12h.