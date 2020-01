Notas Brasil Feriados em dias úteis podem gerar perda de R$ 20 bilhões

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

À exceção das atividades econômicas ligadas ao turismo, o comércio nacional deve ter neste ano prejuízo de cerca de R$ 19,6 bilhões com os feriados que caem em dias úteis, 12% a mais que as perdas registradas em 2019, que ficaram em torno de R$ 17,4 bilhões. A estimativa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

