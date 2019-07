Férias: brincadeiras lúdicas para fugir do digital

A contagem regressiva para as férias já começou. E a expectativa está alta para esquecer um pouco os cadernos e começar a brincar com todo o tempo do mundo à disposição. Embora a mochila seja deixada mais de lado, é bom separar alguns materiais de sala de aula para utilizar nas brincadeiras. Eles podem ser muito úteis e divertidos em atividades lúdicas que dispensam a tecnologia.

Nesses dias de descanso e lazer, fugir dos jogos e das atrações digitais é um desafio importante, no qual os pais têm papel fundamental. Desenvolver ao lado dos filhos tarefas manuais pode entretê-los tanto quanto as telas, além de proporcionar melhora da criatividade, desenvolvimento do cérebro e fortalecimento dos vínculos afetivos. Os momentos de descontração também causam efeito direto aos adultos, fazendo-os refletir e aprimorar a qualidade do tempo com os filhos.

Pensando em tudo isso, a TRIS – marca de materiais escolares e profissionais – propõe momentos em família durante o recesso escolar. Dentre as opções de brincadeiras interessantes e atuais está o slime, uma “geleca” que é febre entre a criançada. Com infinitas possibilidades de criação, adultos, jovens e crianças usam tintas, texturas, isopores tingidos, colas coloridas com glitter, sabão, detergente, corantes, cremes, shampoos, espumas e muitos outros itens para personalizar cada slime. “Um dos fatores mais legais da brincadeira é a liberdade criativa, de cada um poder fazer o seu de inúmeras maneiras e comparar os resultados. Para melhorar, a atividade é terapêutica e auxilia no combate ao estresse”, afirma Vanessa Moreno, especialista em Marketing da TRIS.

Recentemente, a TRIS lançou uma nova linha de colas coloridas e metálicas, além da glitter que brilha no escuro. As novidades prometem deixar os slimers mais satisfeitos e as tarefas ainda mais atrativas e mágicas, possibilitando, por exemplo, slimes gigantes, brilhantes e mega coloridos.

Outras tarefas bacanas para serem realizadas em conjunto são:

Monstros Malucos – estimula o processo de criação. Em uma folha em branco, desenha-se um ser imaginário a partir de três diferentes elementos que podem ser escolhidos pelos participantes.

Cara Metade – desenvolve a atenção. Consiste em refazer a metade de uma ilustração. Observa-se os detalhes da imagem e parte dela é retirada para ser redesenhada. A brincadeira também pode ser feita com fotos da família.

Dicionário Louco – desperta a criatividade. Por meio da separação de palavras, em sílabas ou pedaços, sem inversão de letras. A ideia é juntar os pedaços e criar novas expressões, de significados diferentes. Após a nova palavra ser inventada, o desafio é desenhar o que ela representa. Por exemplo: SALAPERA (salada de peras).

Nessas férias, o essencial é usufruir do tempo ao máximo, em vez de sequer percebê-lo passar atrás de uma tela. Com a criatividade despertada, aproveite para inventar novas tarefas.

Passo a passo para um slime bonito:

Receita/ Itens necessários

1 cola com glitter TRIS 90g;

Bicarbonato;

Água boricada;

Modo de preparo

Em uma bacia, despeje a cola com glitter TRIS;

Dilua o bicarbonato na água boricada (o dobro de água boricada);

Coloque a solução em contato com a cola;

Seu slime está pronto!

Dicas para cuidar do seu slime:

Guarde em um recipiente fechado para que não resseque e estrague;

Armazene em um saco plástico com fecho para que dure mais tempo ou utilize plástico filme ao redor dele;

Não deixe sobre tecidos (incluindo sofás e tapetes) para não manchar;

Adicione um pouco de água, caso pareça ressecado;

Quando começar a ficar poroso, descarte e faça um novo.

