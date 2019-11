Fernanda Souza surge sorridente e de saltão na sua primeira aparição após o fim do seu casamento

Após a separação de Fernanda Souza e Thiaguinho, o cantor deu continuidade à sua agenda de shows e a atriz permaneceu reclusa. Passado o período, Fernanda surgiu num shopping da Barra, Zona Oeste do Rio, com a também atriz Ludmila Dayer. Esta é a primeira aparição de Fê após o fim do casamento, anunciado no último dia 14. Simpática, ainda acenou para o fotógrafo.

A notícia da separação de Thiaguinho e Fernanda Souza pegou muita gente de surpresa. Mas não é de hoje que os dois viviam uma crise. Há pelo menos um ano, o cantor e a apresentadora tentavam dar um novo fôlego à relação que durou 8 anos e meio. O ex-casal postou simultaneamente o anúncio em seus perfis no Instagram: “Não somos mais um casal. Nossa relação se transformou numa linda amizade”.

Ao contrário do que muita gente pensa, Thiaguinho sempre foi o mais ciumento da relação com Fernanda Souza. Pelo menos era do que a atriz vivia reclamando. O pagodeiro não gostava, inclusive, das cenas de beijos da atriz e também não queria ouvir falar do passado dela com outro homem.