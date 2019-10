Festimel inicia nesta sexta-feira com acesso gratuito

A 5ª edição da Feira do Mel e do Doce (Festimel) inicia nesta sexta-feira (4) e vai até o dia 13 de outubro, no Parque do Cidadão, no Centro de Balneário Pinhal. Serão mais de 70 expositores de mel, bolos, doces, artesanato, exposição de abelhas sem ferrão, além de apresentações artísticas e culturais. Entre os eventos da feira, estão o 23º Seminário Estadual de Apicultura e o 22º Concurso Estadual da Qualidade do Mel.

O acesso ao parque custará R$ 6,00. Para estudantes com carteirinha e idosos, é metade do valor. Crianças até 10 anos não pagam. O ingresso dá direito a toda a programação do dia, incluindo os shows. No primeiro dia do evento, nesta sexta-feira, o acesso ao parque será totalmente gratuito, com várias atrações, entre elas o show de Duca Leindecker, DJ Ana Muhlen, Banda Marcia Municipal e Coral Melodia.

Serviço

O que: 5º Festimel – Feira do Mel e do Doce

Quando: 4 a 13 de outubro

Onde: Balneário Pinhal – Av. Itália, 1301 – em frente à Prefeitura

