Porto Alegre FGTAS promove 5ª Artesul em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Ao todo, 140 artesãos irão comercializar peças de madeira calado e de entalhe, bichos e bonecos, pintura, entre outros Foto: Divulgação/FGTAS artesul-2018-porto-alegre.jpg - Foto: Divulgação / FGTAS Foto: Divulgação/FGTAS

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), através do PGA (Programa Gaúcho do Artesanato), realiza a 5ª Artesul, de 9 a 14 de dezembro, das 8h às 20h, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. A abertura da feira será na próxima segunda-feira (09), às 15h, e contará com presença da secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, e apresentação da Banda da Brigada Militar.

Ao todo, 140 artesãos irão comercializar peças de madeira calado e de entalhe, bichos e bonecos, pintura, crochê, tecelagem, couro, porongo, tricô, patchwork, biscuit, macramê, porcelana, tapeçaria, fuxico, prata, papel machê, dobradura, cutelaria, escultura, cartonagem e brinquedos pedagógicos.

Os produtos que serão expostos e comercializados nos 116 estandes da Artesul foram avaliados por uma comissão da FGTAS que levou em conta o trabalho manual, a matéria-prima utilizada, o conhecimento da técnica e a personalidade no estilo.

Participarão da feira artesãos de 38 municípios gaúchos: Alvorada, Barra do Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Caçapava do Sul, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Capela de Santana, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Dom Pedro de Alcântara, Eldorado do Sul, Esteio, Flores da Cunha, Frederico Westphalen, Guaíba, Gravataí, Imbé, Lindolfo Collor, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Portão, Porto Alegre, Rio Pardo, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santa Rosa, Sapiranga, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Tapera, Tapes, Tramandaí, Três Coroas e Viamão.

A Feira de Artesanato – Artesul consta nos calendários de eventos e Mensal de Atividades de Porto Alegre, por meio da Lei nº 12.458, de 26 de outubro de 2018. A última edição do evento, realizada em 2018, contou com 48 estandes e contabilizou a venda de 4.459 peças artesanais, que somaram R$ 152.908, de 11 a 14 de dezembro, no Largo Glênio Peres, na Capital.

