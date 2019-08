Filha da deputada federal Flordelis diz que encomendou a morte do pai, e que a mãe sabia do plano

Uma das filhas adotivas da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD) afirmou, durante um depoimento prestado à Polícia Civil em 24 de junho, que pediu a um de seus irmãos, Lucas Cézar dos Santos, para matar o pai, o pastor evangélico Anderson do Carmo. Marzy Teixeira da Silva também disse que sua mãe sabia do plano. Ela deu as declarações no mesmo dia em que Lucas contou a investigadores que, três meses antes do crime, ocorrido em 16 de junho, recebeu uma proposta da irmã para cometer o assassinato. As informações são do jornal O Globo.

Marzy disse que, em conversa através de um aplicativo de celular, ofereceu R$ 10 mil para Lucas matar o pastor. Ela afirmou que pretendia furtar essa quantia da própria vítima. Marzy alegou que Lucas aceitou a proposta e prometeu assassinar Anderson dentro da casa da família, no bairro de Pendotiba, em Niterói.

A filha de Flordelis afirmou que discordou da ideia, e pediu ao irmão para matar o pai depois que ele saísse de uma igreja, simulando um assalto. Marzy, no entanto, disse que se arrependeu, e, horas depois do início da troca de mensagens, teria ligado para Lucas e lhe pedido para desistir do plano. Em seu depoimento, Lucas negou ter aceitado a proposta de Marzy.

Pastor descobriu trama

Marzy também disse que contou à mãe sobre seu plano para matar Anderson. Mas, segundo ela, Flordelis afirmou que não tinha dinheiro e a alertou para que não fizesse nada de que pudesse se arrepender.

Ainda segundo Marzy, o pastor descobriu que estavam planejando sua morte e chamou cada integrante da família para conversar. Ele teria dito que grampearia os celulares de todos. Diante disso, Marzy e Flordelis adquiriram novos chips de telefone.

Lucas e Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, estão presos e já são réus no processo do assassinato de Anderson. A polícia investiga uma possível participação de outros integrantes da família no crime.

Sogra da deputada

Em seu depoimento à polícia Maria Edna Virgínio Oliveira, 64 anos, sogra da deputada federal Flordelis de Souza, levou mais elementos que podem envolver a parlamentar na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Maria Edna relatou que seu filho era envenenado nas refeições e que a morte teria sido encomendada após o veneno não surtir efeito. Disse ainda que seu filho teria como amante uma das filhas biológicas da parlamentar, e que teria terminado a relação para ficar com a mãe da jovem. As informações são do jornal O Dia.

As declarações foram feitas no dia 24 de julho, na sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Maria Edna disse ainda que Anderson era maltratado por Flordelis, que estava sendo roubado e que teria como amante uma das filhas biológicas da parlamentar, com quem teve um relacionamento antes de se casar com a pastora.

Maria Edna começou o depoimento relembrando como os dois se conheceram, na favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Ela contou como Flordelis, aos 30 anos, começou a namorar seu filho, de apenas 14 anos de idade e que, nessa época, Anderson namorava uma das filhas biológicas da pastora, terminando a relação para ficar com a mãe da jovem.

“Flordelis ia à casa da declarante para chamar Anderson para pregar nas comunidades, nesta época Anderson teve um breve namoro com X., filha da Flordelis e que cerca de dois meses depois, Anderson se juntou a Flordelis e largou X.”, diz um trecho do depoimento.

