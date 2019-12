Notas Brasil Filho de coronel é liberado de blitz e sai dirigindo viatura da PM

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) investigam uma denúncia sobre a liberação do filho do coronel da PM Marco Antônio Terra de uma blitz na Avenida dos Holandeses, em São Luís. A investigação busca esclarecer também o fato de que o rapaz saiu da barreira policial conduzindo uma viatura da própria PM, que estava sem o adesivo da corporação.

