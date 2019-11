O Inter contratou por empréstimo junto ao São José-POA o meia Davis, 16 anos, filho do ex-atleta Paulo César Tinga, que atuou profissionalmente de 1997 a 2015 e vestiu as camisas da dupla Grenal, além de Cruzeiro-MG, Botafogo-RJ, Borussia Dortmund (Alemanha), Sporting (Portugal) e Kawasaki Frontale (Japão). O jovem deverá jogar na equipe Sub-20 ou na Sub-23 do Colorado.