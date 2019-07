Filipe Luís e Richarlison participam de último treino da Seleção Brasileira para a semifinal da Copa América

O último treinamento da Seleção Brasileira para a partida desta terça-feira (2), contra a Argentina, pelas semifinais da Copa América, teve Filipe Luís e Richarlison em campo. Em recuperação de diferentes problemas físicos, eles lutam para ficar à disposição de Tite, algo que não deverá ocorrer com o contundido Fernandinho. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da CBF.

Só o início da atividade pôde ser observado. Ainda não é possível, portanto, afirmar se o lateral esquerdo e o atacante serão mesmo relacionados para o clássico. A reação deles à movimentação realizada na tarde desta segunda-feira (1º), na Cidade do Galo, definirá a possibilidade de os jogadores serem aproveitados no Mineirão.

Filipe Luís sentiu dores na parte de trás da coxa direita na última quinta-feira (27), no confronto com o Peru, e precisou ser substituído no intervalo. Exames de imagem não detectaram lesão, mas o atleta de 33 anos continuou sentindo um incômodo na região, motivo pelo qual vem recebendo atenção dos médicos da seleção.

Estes também estão de olho em Richarlison, diagnosticado com caxumba na semana passada. Ele precisou ser isolado dos companheiros em Porto Alegre, antes do triunfo nos pênaltis sobre o Paraguai, e só se juntou a eles em Belo Horizonte na noite de domingo (30). A condição física não é a ideal, mas o atacante de 22 anos está liberado para os treinamentos.

Já Fernandinho continua com dores no joelho direito decorrentes da entorse que o jogador sofreu ainda na primeira fase, no duelo com a Venezuela, no dia 18. É bem improvável que o volante de 34 anos seja uma opção de banco para Tite diante dos argentinos. Casemiro, porém está de volta de suspensão.

Com o retorno do volante, o Brasil deverá encarar o arquirrival com a seguinte formação: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro, Arthur e Phillippe Coutinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton.

Importância

O goleiro Alisson comentou sobre a importância do atacante Richarlison. “Richarlison é extremamente importante dentro e fora de campo. É um cara que traz muita alegria para o grupo. Nossa convivência é muito boa com todos na Seleção e isso facilita muito as coisas. A gente tem um ambiente perfeito e o Pombo, como nós o chamamos, é uma pessoa muito querida. Teve problema de saúde, se recuperou e estamos muito felizes com o retorno dele, de ter sua presença”, disse o goleiro Alisson.

