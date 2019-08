Pelo oitavo fim de semana seguido, a equipe da Unidade de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre promoverá o projeto Orla Sempre Limpa. No sábado, 17, e no domingo, 18, das 16h às 20h, frequentadores serão orientados a se responsabilizarem por seus resíduos.

Deixe seu comentário: