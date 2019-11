Magazine Final da Libertadores terá show de Anitta e Gabriel, o Pensador

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Anitta vai se apresentar na final da competição Foto: Reprodução/Instagram anitta (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta e Gabriel, o Pensador foram escalados para a final da Libertadores, que acontece neste sábado (23). Meia hora antes do jogo entre Flamengo e River Plate, os artistas brasileiros farão uma apresentação.

Outros artistas latinos também foram convidados para a abertura da final. São eles: o colombiano Sebastián Yatra e os argentinos da banda Turf, Fito Páez e Tini Stoessel. O jogo acontece em Lima, no Peru, a partir das 17h, e será transmitido para 169 países.

No Brasil, haverá transmissão do jogo no Maracanã com show de Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro, Ivo Meirelles e o MC Poze. Na quarta-feira (20), mais de 10 mil de torcedores acompanharam o ônibus do time do centro de treinamento Ninho do Urubu até o Galeão, no Rio de Janeiro. No aeroporto houve um princípio de tumulto.

