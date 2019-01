Final de semana de rock no Royal Black Pub

A banda Workstation faz suas apresentações semanais no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country nesta sexta-feira (18) e sábado (19) a partir das 21h30min. Considerada a banda da casa do Royal Black Pub, a Workstation apresenta em suas performances de rock um tom nostálgico e intimista.

Uma das características da Workstation é a sua versatilidade, carregando em seus shows acústicos a energia do rock em formato elétrico. O grupo envolve o público com interpretações de clássicos do pop e rock em versões originais e de sucessos recentes da música nacional e internacional.

A banda passou por diversas formações ao longo da sua trajetória iniciada em 1989. Hoje, é composto por Joni Guz (voz, violão, guitarra e piano), Cassio Moretz (voz, violão, guitarra e harmônica), Kako Marques (baixo e teclados) e Marcio da Fontoura Amaral (bateria).

Serviço:

O que: Show da banda Workstation

Quando: sexta-feira, 18 de janeiro e sábado, 19 de janeiro

Onde: Royal Black Pub, na Dado Bier do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80)

Horário: A partir das 21h30min (Pub abre às 19h30min)

