A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade concluiu nesta quarta (21), nova ação de combate à poluição visual. Foram vistoriados cerca de 3,5 quilômetros, iniciando no trecho da avenida Gen. Raphael Zippin esquina com a avenida Sertório e encerrando na esquina da avenida Ecoville com a avenida Francisco Silveira Bitencourt, nos dois sentidos, na Zona Norte da Capital.

Deixe seu comentário: