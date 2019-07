Flagrado com a atriz Bruna Marquezine nos Estados Unidos é um modelo de sucesso

Gatíssimo e com um passaporte de dar inveja (ele está sempre viajando pelo mundo!), o modelo Younes Bendjima, de 26 anos, tem um nome difícil de pronunciar – mas já é pra lá de conhecido na mídia internacional. Ex-namorado de Kourtney Kardashian, o muso argelino e a socialite terminaram o relacionamento em agosto de 2018 e, nesta terça-feira, 16, passou a ter seu nome linkado a Bruna Marquezine. A dupla foi vista curtindo uma noitada em Los Angeles (EUA), e rapidamente Younes foi apontado como suposto novo affair da atriz brasileira.

Mas, afinal, quem é este boy?

Younes Bendjima nasceu no dia 5 de maio de 1993 em Argel, na Argélia. Quando era criança, seus pais se divorciaram e ele se mudou com a mãe para Paris, na França. Na pré-adolescência, Younes passou a viver com o pai em Nova York. Lá, ele trabalhou em um restaurante de comida argelina e, depois dos 18 anos, passou a ganhar a vida como modelo e lutador de boxe.

Younes fala fluentemente inglês, francês e árabe. Ele namorou com Kourtney Kardashian por dois anos.

O relacionamento acabou em agosto de 2018, quando Kourtney descobriu que Younes estava traindo ela com Jordan Ozuna, ex de Justin Bieber e Tyga.

Ele tem mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram – rede social em que ele posta, basicamente, só fotos dele mesmo. Ele não segue Bruna Marquezine, nem vice-versa. Porém, os fãs brasileiros já invadiram o perfil do modelo no Instagram e criaram uma hashtag para o casal: #BruNes.

Redes sociais

O flagra de Bruna Marquezine com o modelo Younes Bendjima em Los Angeles agitou as redes sociais do argelino de uma maneira que ele não imaginava: prova disso foi a decisão tomada por ele de tornar o seu perfil privado após as fotos com a atriz circularem na imprensa internacional. Com pouco mais de 1 milhão de seguidores, o jovem de 26 anos teve Kourtney Kardashian como ex-namorada mais recente e decidiu limitar a visualização e os comentários em suas fotos diante do assédio de fãs de Bruna em suas fotos.

Nascido na Argélia, país ao norte da África, Younes trabalhou na adolescência no restaurante da família como garçom e, apaixonado por boxe, teve no esporte uma profissão. Após estrear na carreira de modelo, fotografou para grandes marcas como Balmain e Calvin Klein. Ele, inclusive, marcou presença no desfile comemorativo pela primeira década da Jacquemus, na região de Provence, na França – no qual Bruna Marquezine também esteve.

Solteira desde o término com Neymar em outubro de 2018, Bruna declarou, em entrevista recente, que não se considerava à procura de um novo amor. “Na verdade, eu não procuro as pessoas. Acho que é o tipo de coisa que acontece naturalmente e não quando você busca. Gosto que aconteça com naturalidade, leveza, e também não tenho qualquer pressa para qualquer tipo de relacionamento, amizade, nada. Então eu gosto que as coisas aconteçam no tempo certo”, argumentou a jovem, adepta de bronzeamento caseiro como parte de sua rotina de beleza.

Ela ainda acrescentou: “Sou uma pessoa bem fechada no primeiro momento, não me abro com facilidade. Mas sou extrovertida, e no momento em que me sentir confortável e se eu me sentir segura sou bastante brincalhona, gosto de falar, gosto de conversar. Não sou tímida, mas dependendo da ocasião eu me fecho um pouco”.

Temporada em L.A

Bruna Marquezine quer aprofundar os estudos em uma temporada nos Estados Unidos que deve começar até setembro. “Quero ir este ano logo, mas ainda tenho alguns compromissos de trabalho para cumprir. Quero resolver tudo logo porque o meu objetivo é ir sem ter que voltar o tempo todo para nada. Exatamente por isso que estou demorando um pouco para escolher o curso que vou fazer. Não sei se serão 3 de 2 semanas. Posso ficar até 6 meses”, afirmou a jovem.

Deixe seu comentário: