As tensões comerciais e a contínua incerteza estão prejudicando o desempenho da economia global, que terá uma recuperação “precária” em 2020, advertiu o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira. No caso do Brasil, a previsão também é de redução na previsão do PIB. As tensões comerciais estão prejudicando os investimentos.

