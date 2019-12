Porto Alegre Fogo destrói depósito no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Depósito continha muitos materiais em madeira. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Depósito continha muitos materiais em madeira. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu, na manhã deste domingo (22) um depósito no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre, na esquina das ruas Alberto Rangel e Notável. O fogo que atingiu o depósito tomou conta do imóvel, que tinha uma espécie de linha de montagem de fábrica, com muitos materiais em madeira. Aparentemente, não há feridos. A confirmação, segundo o Corpo de Bombeiros, só será possível após o trabalho de rescaldo no local. Até o final da manhã ainda seguiam os trabalhos de combate ao fogo.

