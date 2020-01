Uma base aérea no Iraque que abriga soldados americanos e de tropas aliadas foi atingida por foguetes, informaram fontes de segurança dos EUA. Segundo essas fontes, os ataques ocorreram a múltiplas localidades, incluindo a base de Ain al Assad, no oeste do Iraque. A rede estatal iraniana informou que o lançamento é parte da operação de vingança pela morte de general do Irã. A TV iraniana afirmou que “dezenas de foguetes” iranianos foram disparados.

Ao menos dez foguetes teriam sido disparados. Não está claro se há vítimas. A base foi visitada pelo presidente americano, Donald Trump, em 2018.

A ação ocorre após a execução do general Qassim Suleimani em Bagdá em uma operação americana que utilizou drones em Bagdá, na sexta-feira. Desde então, o Irã tem ameaçado dar uma resposta à morte de seu general.

O presidente Donald Trump já está a par do ataque, segundo a AP. “O presidente foi informado e está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional”, disse a Casa Branca em comunicado.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

