A Ford anunciou um recall de 3.604 unidades do Fusion, todas de modelo 2015 e fabricadas em 2014, por problemas no mecanismo de pré-tensionamento dos cintos de segurança dianteiros. De acordo com a fabricante, o cabo de fixação do sistema fica exposto a altas temperaturas em eventuais colisões, pelo acionamento do pré-tensionador do cinto.

