O filme “A Forma da Água” foi o grande vencedor do Oscar 2018

“A Forma da Água” foi premiado como o melhor filme no Oscar 2018 e levou outras três estatuetas, em uma noite de prêmios divididos. A cerimônia aconteceu na noite de domingo (04), em Los Angeles (EUA). A premiação teve vários feitos inéditos: vencedor mais velho, primeiro vencedor estrelado por trans e primeiro roteiro original de um negro.

“Se esta noite você é um candidato que não está fazendo história, que pena para você”, brincou o apresentador Jimmy Kimmel. Confira abaixo um resumo da cerimônia:

– “A Forma da Água” ganhou quatro prêmios. O drama mostra a relação de uma mulher muda e uma criatura misteriosa.

– “Dunkirk” teve três estatuetas. “O Destino de uma Nação”, “Blade Runner 2049” e “Três Anúncios para um Crime” levaram dois.

– Guillhermo del Toro garantiu a quarta vitória de um diretor mexicano nos últimos cinco anos por “A forma da Água”.

– Gary Oldman foi melhor ator por “O Destino de uma Nação” e Frances McDormand foi a melhor atriz por “Três Anúncios para um Crime”.

– A cerimônia teve vários discursos sobre inclusão e representação em Hollywood. Frances McDormand convidou todas as mulheres indicadas na premiação a ficarem de pé.

– “Uma Mulher Fantástica” se tornou o primeiro filme estrelado por uma pessoa transexual a levar um Oscar. O longa chileno com Daniela Vega foi o Melhor Filme Estrangeiro.

– Com 89 anos, James Ivory virou o ganhador mais velho de um Oscar na história pelo roteiro adaptado de “Me Chame pelo seu Nome”.

– Jordan Peele se tornou o primeiro negro a ganhar o Oscar de Roteiro Original, por “Corra!”.

– O diretor de fotografia Roger Deakins, 68 anos, finalmente saiu da fila ao ganhar seu primeiro Oscar na 14ª indicação.

– Até Kobe Bryant, jogador de basquete, levou seu Oscar, pelo curta “Dear Basketball”. Ele é roteirista e narrador do filme.

– Após a gafe no ano passado, os envelopes deram pouco espaço para erros. O nome de cada categoria aparecia em tamanho gigante. Funcionou: sem desastre deste tipo em 2018.

Inclusão

“Todas nós temos uma história para contar. Vamos falar sobre nossos projetos, que precisam de financiamento. Temos que ter inclusão”, disse Frances McDormand. Kimmel destacou em seu discurso inicial as campanhas contra a má conduta sexual de homens e a desigualdade de gênero, lembrando que apenas 11% dos filmes são feitos por mulheres.

Kimmel citou o produtor Harvey Weinstein, alvo de dezenas de acusações de assédio. “Nós não podemos deixar o mau comportamento aconteça mais, o mundo está nos observando, precisamos dar um exemplo”. As atrizes Ashley Judd, Annabella Sciorra, and Salma Hayek falaram conra o assédio sexual e apresentaram vídeo sobre representação de mulheres, negros e imigrantes em Hollywood. Elas mencionaram o “Time’s Up”, criado para combater os crimes sexuais em Hollywood.

Emoção e recados no palco

Guillermo Del Toro falou sobre a importância de “apagar fronteiras” e fez uma referência indireta à proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de construir um muro entre os Estados Unidos e o México. “Eu sou um imigrante, como Alfonso [Cuarón], Gael [Garcia Bernal] e muitos de vocês. A melhor coisa no nosso setor é poder apagar as linhas, as fronteiras. Muros só vão piorar as coisas.”

“Viva: A vida é uma Festa”, vencedor da categoria melhor animação, exalta a cultura do México, em tempos de crescente tensão xenófoba nos Estados Unidos. Ao receber o prêmio, os produtores do filme celebraram o país e falaram sobre representatividade.

Ao receber o prêmio de melhor curta-metragem, Rachel Shenton, roteirista de “The Silent Child”, fez seu discurso com língua de sinais. O filme conta a história de uma garotinha surda que aprende a língua de sinais com uma assistente social.

O diretor do documentário “Ícaro”, Bryan Fogel, dedicou o prêmio a Grigory Rodchenkov, o russo que delatou o esquema de doping e é o personagem central do filme. Bryan disse que “Grigory está em grande perigo” atualmente. Ele também disse que o filme ressalta a importância de “sempre contar a verdade, agora mais do que nunca”.

