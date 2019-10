Fortes ventos derrubam árvores e postes e provocam falta de luz em Porto Alegre e no interior do Estado

O vendaval que atingiu Porto Alegre na madrugada desta terça-feira (29) derrubou árvores e postes e provocou falta de energia elétrica. Pelo menos 7 mil clientes ficaram sem luz na Zona Sul da cidade, segundo a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica). O retorno da energia está previsto para as 10h.

Também houve falta de luz em outros pontos da Capital, como a Zona Leste. Uma árvore de grande porte e um poste caídos bloquearam a Estrada Ponta Grossa, na altura do número 697, no bairro Ponta Grossa. A queda de uma árvore também causou o bloqueio da rua Frederico Etzberger, na altura do número 194, no bairro Nonoai, de acordo com informações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Semáforos ficaram fora de operação em algumas ruas e avenidas da cidade devido à falta de energia. A ventania destelhou uma casa na avenida Moab Caldas, no bairro Santa Tereza. Não há registros de feridos.

Em Porto Alegre, as rajadas de vento chegaram a 60 km/h no aeroporto Salgado Filho e foram mais intensas em outros pontos da cidade, segundo a Metsul Meteorologia.

Municípios da Região Metropolitana e do interior do Estado, como Viamão, Pelotas, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento e Quaraí, também registraram falta de luz, danos e transtornos em razão de fortes ventos e temporais. Em algumas cidades, os ventos ultrapassaram os 100 km/h, conforme a Metsul Meteorologia.