Será realizado no dia 30 de agosto o 1º Fórum Nacional bianual do Pnefa (Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 2017/2026). O evento ocorrerá durante a 42ª Expointer, no auditório da administração central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, das 8h às 18h, e será aberto à participação da sociedade. O evento terá palestras técnicas e mesas-redondas.

Deixe seu comentário: