França testa novo serviço militar obrigatório

Cerca de 3 mil jovens voluntários vão testar a primeira fase do futuro serviço militar francês a partir de junho, em 13 regiões do país. Ele passará a ter uma fase obrigatória para jovens de 16 anos e é uma promessa de campanha do presidente francês, Emmanuel Macron. Duzentos jovens de 16 anos vão “experimentar” a primeira fase do serviço militar. Os adolescentes poderão enviar suas candidaturas a partir de março.