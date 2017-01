FRAS-LE lança discos e tambores de freio

A Fras-le apresenta ao mercado mais uma solução em sistemas de freios. A Companhia passa a disponibilizar mais uma linha de produtos a ser agregada ao seu já extenso portfólio integrado por mais de 12 mil referências. A empresa, que produz materiais de fricção, inicia a comercialização, neste trimestre, de mais de 700 referências em discos de freios e mais de 190 em tambores, ambos para aplicação em veículos leves e pesados.

Os novos produtos chegam chancelados pela consolidada marca Fras-le e sua expertise de mais de seis décadas, que lhe garantem a liderança de mercado. Outro fato relevante é a disponibilidade dos produtos a serem comercializados na mesma rede de distribuição Fras-le, que conta com mais de 800 pontos de venda no Brasil. Este novo segmento de produto vem de encontro à estratégia de crescimento da empresa, que busca cada vez mais diversificar seu portfólio oferecendo soluções completas ao mercado no setor automotivo leve e pesado.

Para o diretor comercial, Paulo Gomes, ao lançar novos produtos, a Fras-le demonstra sua ousadia e vocação para inovar e reagir frente às dificuldades cíclicas de um mercado em constante transformação.

