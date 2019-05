Frederico Westphalen e Tupanciretã são as próximas cidades a receberem o XVII Ciclo de Debates de Administração

Nos dias 04 e 05 de junho, as cidades de Frederico Westphalen e Tupanciretã, respectivamente, recebem a décima sétima edição do Ciclo de Debates de Administração, o CIDEAD. O evento, criado em 2003, é realizado pelo Conselho Regional de Administração e, neste ano, tem como tema principal a Economia Criativa. O objetivo do evento é levar ao interior do Rio Grande do Sul

Administradores renomados

Na primeira semana de junho, as cidades recebem a Administradora Danielle Christensen, fundadora da empresa Grokker Desenvolvimento Humano, que em 2017 iniciou sua internacionalização levando clientes e parceiros para o Mundo Mágico da Disney World, nos Estados Unidos, onde acontece uma imersão da cultura Disney com aplicabilidade nos negócios em qualquer lugar do mundo.

Christensen é Doutora em Administração e especialista nas áreas de Gestão Estratégica e Gestão de Pessoas. O evento é oferecido gratuitamente e as inscrições são limitadas, devendo ser realizadas antecipadamente pelo site www.crars.org.br/eventos.