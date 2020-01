Rio Grande do Sul Freeway deve ter movimento de 120 mil veículos no final de semana

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Movimento intenso na Freeway nesta sexta-feira. Foto: (Foto: Divulgação/PRF) Movimento intenso na Freeway nesta sexta-feira. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: (Foto: Divulgação/PRF)

Entre esta sexta-feira (17) e o sábado (18), a expectativa da CCR ViaSul é de que aproximadamente 120 mil veículos utilizem a Freeway em direção ao litoral norte gaúcho. Nesta sexta são esperados 67 mil veículos no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Já no sábado, o movimento deve ser de 53 mil rumo às praias.

A fim de evitar congestionamentos nos períodos de pico, a concessionária indica que os usuários que não iniciaram seu deslocamento ao litoral até as 14h o façam após as 22h da sexta ou após as 13h do sábado. Para o retorno no domingo (19), quando estão previstos 66 mil veículos na praça de Gravataí, a orientação é pegar a estrada até as 14h ou após as 22h. Na segunda-feira (20), outros 50 mil são esperados, com movimento mais acentuado durante a manhã.

Uso do acostamento e operação papa fila

A fim de colaborar com a fluidez na rodovia, a CCR ViaSul fará, se necessário, a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal. Na ida ao litoral, o recurso poderá ser utilizado entre os kms 75 (Gravataí) e 26 (S. Antônio da Patrulha) e na volta, do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí). Importante destacar que para a liberação no retorno das praias a alça de acesso ao km 5 da Freeway é bloqueada.

Os motoristas serão comunicados da liberação por meio de piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs. A utilização do acostamento é permitida somente para veículos leves em velocidade máxima de 70 km/h.

Além disso, equipes de atendimento estarão disponíveis para a operação papa fila, antecipando a cobrança da tarifa para diminuir o tempo de espera no pedágio e agilizar a passagem pela cabine.

Suspenso bloqueio do túnel na BR 101 na próxima terça

A CCR ViaSul informa que os trabalhos de manutenção nos sensores de gás do Túnel Morro Alto, na BR 101, foram concluídos antes do previsto e, por isso, não será necessária nova intervenção.

Dessa forma, o bloqueio programado para a próxima terça-feira (21) no sentido Torres – Osório foi suspenso, bem como o desvio do tráfego.

