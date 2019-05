Freira franco-espanhola é assassinada

Uma freira franco-espanhola de 77 anos foi encontrada assassinada em uma aldeia onde ensinava costura a meninas no oeste da República Centro-Africana, de acordo com o portal oficial da Santa Sé. De acordo com o site Vatican News, a freira foi encontrada decapitada na segunda (20). Segundo um bispo de sua diocese espanhola, ainda não há indicações das razões para o crime.

